Степанов отверг обвинение нардепа Устиновой в афере, назвав это «политической фантастикой»

Степанов отверг обвинения нардепа Устиновой. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n139118-stepanov-otverg-obvinenie-nardepa-ustinovoy-v-afere-nazvav-eto-politicheskoy-fantastikoy.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения, прокомментировал обвинение народного депутата от фракции «Голос» Александры Устиновой в том, что он якобы на одном из заседаний Кабмина «подсунул» правительству на подпись не тот документ, который зачитывал во время обсуждения.

Степанов такие обвинения отверг, отметив, что «у народного депутата Устиновой есть способности к политической фантастики». Об этом он сказал 2 июня в ходе ежедневного онлайн-брифинга.

Если говорить по существу, то у нас есть определенный порядок принятия постановления правительства. В данном случае Министерством здравоохранения был разработан проект постановления, который затем направляется в министерство или другие центральные органы исполнительной власти для своих замечаний, которые они предоставляют к этому постановлению. Затем эти замечания либо учитываются, либо не учитываются. И уже согласованный проект постановления выносится на заседание правительства, — рассказал глава Минздрава.

Что касается фотографий, которые якобы свидетельствуют об афере, то, по словам Степанова, это два совершенно разных документа. Один из них — это то, что Министерство здравоохранения направляло в другие министерства для внесения поправок. Другой — тот проект постановления, который был вынесен на заседание Кабмина с учетом поправок Министерства финансов. Глава Минздрава отметил, что это было отражено в стенограмме заседания Кабмина, поэтому все можно посмотреть на сайте правительства.

Хочу подчеркнуть, что Кабинет министров работает достаточно прозрачно, четко, с учетом и соблюдением всех без исключения правил, которые у нас установлены. Очень странно, что Устинова за почти год работы нардепом так и не выучила эти правила и не знает, каким образом принимаются нормативные акты Кабинета министров, — добавил Степанов.

Напомним, ранее депутат «Голоса» Александра Устинова заявила, что Степанов во время заседания Кабмина 27 мая зачитал под стенограмму один документ, а на подпись предоставил совсем другой. Этот документ касался финансирования больниц.