В Киеве введут единый электронный билет для метро и железной дороги

Метро в Киеве. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139119-v-kieve-vvedut-edinyy-elektronnyy-bilet-dlya-metro-i-jeleznoy-dorogi.html

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Единый электронный билет для метро и железнодорожного транспорта появится в Киеве.

Запуск нововведения анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Старт проект состоится уже скоро. Об этом министр написал в Telegram.

Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро, — говорится в сообщении.

Как известно, в столичной мэрии в феврале заявляли, что с 1 апреля в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Кроме того, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что 1 июля столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.

Чиновники уверяют, что уплатить за проезд в общественном транспорте можно будет с помощью KyivSmartCard или бесконтактной банковской картой любой платежной системы. Кроме того, до 31 марта 2021 года можно будет рассчитываться за проезд картой метро. Также можно оплатить с помощью мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Электронный билет можно будет приобрести в мобильном приложении или в Т-киосках, расположение которых можно посмотреть здесь.

Напомним, в «Укрзализныце» сообщили, что, начиная с 1 июня пассажиры смогут купить билеты за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было раньше.