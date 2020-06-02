Верховна Рада. Фото: Сегодня

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Верховна Рада України у травні збиралася на засідання попри карантин. Проте не усі народні депутати охоче ходили на роботу. 65 народних обранців у травні пропустили понад 30% засідань.

Найбільше прогульників серед слуг народу — 29 народних депутатів не брали участь у понад 30% голосувань. Також значну кількість засідань пропустили 10 нардепів від фракції «Батьківщина» та семеро народних обранців від «Опозиційної платформи — За життя». Про це свідчать дані громадської мережі «Опора».

Окрім того, шестеро стабільних прогульників у травні було у фракції голос та п’ятеро — в «Європейській солідарності». Часто не з’явилися на засідання й деякі представники депутатських груп, а також позафракційні депутати.

Є серед депутатів й рекордсмени з прогулів. Так, у травні усі засідання Ради пропустили дев’ятеро депутатів. Серед них четверо з фракції «Батьківщина» — Альона Шкрум, Анжеліка Лабунська, Валерій Дубіль та Віталій Данілов. З «Європейської солідарності» на 100% засідань парламенту не прийшли Володимир В’ятрович та Яна Зінкевич. Не з’являлися у Раді й Вадим Столар від «Опозиційної платформи — За життя», позафракційний Сергій Рудик та представник депутатської групи «За майбутнє" Віктор Балога.

Зазначається, що обранцям, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Нагадаємо, раніше частині народних обранців не виплатили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Це сталося через прогули засідань профільних комітетів і неучасть у голосуваннях у парламенті.