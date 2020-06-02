Кто из украинских богачей прячет бизнес на Багамах. Фото: Bro Investor

https://racurs.ua/n139137-kto-iz-ukrainskih-bogachey-pryachet-biznes-na-bagamah-rassledovanie-jurnalistov.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется весьма вяло. Зачастую журналистские расследования бывают намного эффективнее расследований антикоррупционных органов. Международный коллектив журналистов Distributed Denial of Secrets (DDoS) опубликовал так называемые «Багамские файлы», которые содержат информацию о компаниях, которые открыты в офшорных зонах. Данные включают информацию о гражданах более 100 стран мира, в том числе они содержат сведения и об украинских гражданах.

О наших соотечественниках, которые прячут свой бизнес на Багамских островах, сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на информацию DDoS.

Было установлено, что на Багамских островах зарегистрирована фирма Pharma Distributing corp., владельцем которой является экс-нардеп и бизнесмен Константин Жеваго. В пресс-службе Жеваго утверждают, что компания, которая ранее занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна, прекратила свое существование.

Также заинтересовала журналистов компания Drink Inc., директором и президентом которой является нынешний глава «Укрспирта» Сергей Блескун. Компания Drink Inc. является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которое занимается выпуском соков под торговой маркой «Смак».

Экс-регионал Сергей Кивалов вместе с одесским застройщиком и владельцем издания Kyiv Post Аднаном Киваном имеют на Багамах компанию Golden Gate Bay Limited.

Экс-нардепы Игорь и Александр Урбанские совместно с бизнесменом Борисом Коганом владеют на Багамах компанией Estate Holding Ltd.

Всего в «Багамских файлах» фигурируют около 60 компаний, владельцами которых являются граждане Украины. Большинство из этих граждан не являются государственными служащими.

Как ранее писал «Ракурс», украинские олигархи и политики предпочитают размещать свои компании на Кипре. Может показаться, что Кипр является настоящим «налоговым Диснейлендом» для власть имущих.