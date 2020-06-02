Хто з українських багатіїв ховає бізнес на Багамах. Фото: Bro Investor

https://racurs.ua/ua/n139137-hto-z-ukrayinskyh-bagatiyiv-hovaie-biznes-na-bagamah-rozsliduvannya-jurnalistiv.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться дуже мляво. Частіше журналістські розслідування бувають набагато ефективнішими за розслідування антикорупційних органів. Міжнародний колектив журналістів Distributed Denial of Secrets (DDoS) опублікував так звані «Багамські файли», які містять інформацію про відкриті в офшорних зонах компанії. Дані включають інформацію про громадян понад 100 країн світу, у тому числі вони містять відомості і про українських громадян.

Про наших співвітчизників, які ховають свій бізнес на Багамських островах, повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на інформацію DDoS.

Було встановлено, що на Багамських островах зареєстрована фірма Pharma Distributing corp., власником якої є екс-нардеп і бізнесмен Костянтин Жеваго. У прес-службі Жеваго стверджують, що компанія, яка раніше займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки та країн Карибського басейну, припинила своє існування.

Також зацікавила журналістів компанія Drink Inc., директором і президентом якої є нинішній керівник «Укрспирту» Сергій Блескун. Компанія Drink Inc. є засновником дочірнього підприємства «Дрінкс Україна», яке займається випуском соків під торговою маркою «Смак».

Екс-регіонал Сергій Ківалов разом із одеським забудовником і власником видання Kyiv Post Аднаном Ківаном мають на Багамах компанію Golden Gate Bay Limited.

Екс-нардепи Ігор і Олександр Урбанські спільно з бізнесменом Борисом Коганом володіють на Багамах компанією Estate Holding Ltd.

Всього у «Багамських файлах» фігурують близько 60 компаній, власниками яких є громадяни України. Більшість з цих громадян не є державними службовцями.

Як раніше писав «Ракурс», українські олігархи і політики вважають за краще розміщувати свої компанії на Кіпрі. Може здатися, що Кіпр є справжнім «податковим Діснейлендом» для можновладців.