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Ракурс
В Харькове мужчины из Киева продавали должность председателя ОГА. Фото: vesti.ua

Миллион долларов за кресло губернатора: в Харькове два киевлянина продавали должность председателя ОГА

2 июн 2020, 14:11
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В Харькове задержали двух мужчин, которые продавали должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Задержание произошло в ресторане «Ла Страда». Двух киевлян схватили после того, как они получили первый транш в сумме 150 тыс. долл. Дельцы продавали не только кресло главы ОГА, но и должность главного налоговика области. Об этом 2 июня сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram.

Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 млн долл.



По информации руководителя области, сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева. Оперативники задержали человека, который якобы торговал должностями в государственных структурах.

Источник: Ракурс


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