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Рада — не спортклуб: в «Євросолідарності» обурилися дрес-кодом Арахамії, фото — Ліга

Рада — не спортклуб: в «Євросолідарності» обурилися дрес-кодом Арахамії (ФОТО)

2 чер 2020, 14:26
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У Верховній Раді сьогодні переймалися зовнішнім виглядом нардепів. Це сталося після виступу лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Він доповідав з трибуни парламенту щодо постанови Ради про зміни у персональному складі комітетів. Арахамія був одягнений у білу футболку поло та жилетку.

Новини Верховної Ради: в «Євросолідарності» обурилися дрес-кодом Арахамії, скріншот трансляції

Такий дрес-код викликав гнів співголови «Європейської солідарності» Ірини Геращенко. Вона виступала через декілька хвилин і закинула владі і «розвал держслужби», і неадекватний статусу нардепа одяг учасників засідання.

Зверніть увагу на дрес-код цієї сесійної зали. Хтось приходить у вечірньому пеньюарі, а хтось на рівні лідера фракції дозволяє собі з найвищої трибуни одяг, наче прийшов у новий відкритий спортклуб, — сказала Геращенко.



Вона закликала шанувати «сесійну залу» і не тільки подавати коректні законопроекти, але й «виглядати так, як це належить нардепам».

Новини Верховної Ради: в «Євросолідарності» обурилися дрес-кодом Арахамії, скріншот трансляції

Джерело: Ракурс


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