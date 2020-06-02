Рада заборонила вивозити донорську кров за кордон. Фото: Pexels

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Верховна Рада під час сьогоднішнього засідання ухвалила в цілому законопроект № 2429 «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я».

Цим законом спрощується реєстрація ліків в Україні. Тепер їх можна зареєструвати лише після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату. Також в Україну дозволили завозити без реєстрації вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу наших миротворчих місій за кордоном.

Окрім того, законопроектом забороняється вивозити з України донорську кров та її компоненти. Виключенням можуть бути випадки, коли уряд ухвалює рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам або якщо наші медзаклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров’ю.

Також Верховна Рада прийняттям цього закону спростила процедуру ввезення на територію України наркотичних та психотропних лікарських засобів, яких потребують тяжкохворі.

Нагадаємо, раніше за цей законопроект у другому читанні проголосували 297 народних депутатів.