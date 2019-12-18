Донорство крови в Украине: новый законопроект создает огромный риск для функционирования национальной системы службы крови

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Законопроект №2479 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере охраны здоровья» —законодательная инициатива, в которой «под громким названием скрывается угроза безопасности страны» (цитата из открытого письма профессиональной общественности, ОО «Всеукраинская ассоциация донорства крови и трансфузионной помощи», «Фонд медицинского права и биоэтики Украины»).

Реформирование службы крови Украины, введение новых подходов к донорству крови и ее компонентов требуют взвешенных решений. Это стратегический вопрос в воюющей стране. Для каждого из нас как потенциального пациента своевременная трансфузионная помощь — цена жизни. Уже на этой неделе неоднозначный законопроект может быть рассмотрен в Верховной Раде.

Коррупция — или есть, или нет

Законопроект №2479 был зарегистрирован 13 ноября. Инициаторы — группа депутатов во главе с Михаилом Радуцким, возглавляющим Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Документом предлагается внести изменения в законы Украины «О лекарственных средствах», «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», «О донорстве крови и ее компонентов», «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Каждая из новелл заслуживает отдельной статьи. Сегодня пристальное внимание уделим разделу о донорстве крови — как одному из самых вопиющих.

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействию коррупции вначале не усмотрел в этом законопроекте коррупциогенных рисков. Впрочем, неудивительно — при такой-то спешке. На заседании комитета 13 декабря к законопроекту №2479 вернулись повторно, заслушав выступления коллег — нардепов Ольгу Стефанишину (экс-заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции) и Александру Устинову (с 2017 года была членом комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Министерства здравоохранения Украины). Окончательный вердикт отложили до следующего заседания, где планируется выслушать доводы авторов законопроекта, а также представителей пациентских организаций.

Обескровленные, или Что не так с законопроектом

«Есть большие вопросы по пункту законопроекта, касающемуся донорства крови и ее компонентов. На самом деле этими изменениями законопроект создает огромный риск для функционирования национальной системы службы крови, — считает Ольга Стефанишина. — По сути законопроект предоставляет возможность монополизации рынка крови в Украине одной фармацевтической компании — Biopharma».

Дело в том, что согласно предложенным в законопроекте изменениям в Закон Украины «О донорстве крови и ее компонентов», эксклюзивное право сбора плазмы для фракционирования (выделение ценных белков, содержащихся в плазме, с помощью физических и химических процессов) предоставляется лишь компаниям, которые перерабатывают плазму и производят из нее препараты на территории Украины.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня на территории Украины есть одна-единственная фармацевтическая компания, которая делает это», — добавляет Ольга Стефанишина.

Монополистом на рынке иммуноглубулинов назвал фармацевтический завод Biopharmaи Антимонопольный комитет, наложив на предприятие этим летом штраф в 2 млн гривен — за злоупотребление монопольным положением.

Шокирующая новелла — из ст. 22 Закона Украины «О донорстве крови и ее компонентов» законопроектом предлагается убратьтребование о первоочередном обеспечении потребностей украинского населения в препаратах из донорской крови.

«Фактически одной фармацевтической компании предоставляется монопольное право производить препараты и бесконтрольно вывозить их из Украины, не предоставив стране стопроцентного обеспечения потребности. Это приведет к катастрофическим последствиям», — резюмирует Александра Устинова.

Донорство в Украине: кровьза деньги

В сентябре этого года в Белой церкви на территории научно-производственного комплекса Biopharmaсостоялось открытие завода-фракционатора по производству препаратов из плазмы крови. Открытие инновационного предприятия, построенного по передовым технологиям — это большой плюс для Украины. На Biopharma заявляли, что будут производить жизненно необходимый препарат для больных гемофилией — фактор VIII; альбумин —препарат для восстановления и поддержания объема циркулирующей крови при травмах и операциях; иммуноглобулины — готовые антитела, которые вводят для быстрого уничтожения инфекции. При существующей глобальной проблеме антибиотикорезистентности (инфекционный возбудитель устойчив к антибиотику) нередко можно надеяться лишь на иммуноглобулины, способные справиться с бактериями. Это чрезвычайно важно для септических больных и раненых.

Украинские препараты обещают быть в несколько раз дешевле импортных аналогов. Мощности нового завода позволяют работать по контрактной схеме переработки и обеспечивать препаратами также соседние страны. На открытии завода не преминули заметить, что производство в первую очередь предназначено для удовлетворения потребностей отечественной медицины, которая получила возможность уменьшить импорт препаратов крови.

По словам Александры Устиновой, существует уголовное производство о превышении квот этой компанией. Дело в том, что до недавнего времени экспортировать препараты из донорской крови можно было только по специальному разрешению Кабмина и только в пределах квот (сначала покрыть потребности в Украине, а если есть излишки — можно экспортировать). То есть Biopharma уже нарушала условия квот для экспорта своей продукции. Неужели ситуация изменится, если законодательство станет более лояльным?

Сегодня забор крови и ее компонентов могут производить государственные и коммунальные учреждения (таким образом государство может контролировать эту стратегически важную отрасль).А вот новый законопроект впервые позволяет частным компаниям делать забор плазмы крови. Есть мнение, что теперь доноры потянутся к частнику. «Никто не пойдет сдавать кров в государственный центр, если можно пойти и сдать за деньги частной компании», — говорит Александра Устинова.

Законопроект нивелирует главный принцип донорства — безоплатность. Знаете, какой первый предохранитель для попадания инфицированной крови? В интервью «Ракурсу» эксперт координационной рабочей группы по вопросам развития службы крови Минздрава Украины ответил так: «Большинство считает, что это медицинское обследование донора. На самом деле — добровольное безвозмездное донорство. Если человек знает, что не получит денежной компенсации, он придет сдавать кровь с чистой совестью и честно расскажет о состоянии здоровья».

Более 75 стран мира уже заявили о том, что достигли уровня 100% бесплатного и добровольного донорства. То есть донор не получает никакого денежного или другого вознаграждения за то, что сдает кровь.

Что касается заводов-фракционаторов, перерабатывающих плазму, — это настолько дорогое удовольствие, что далеко не каждое государство может себе его позволить. Многие страны накапливают сырье, а затем за деньги перерабатывают его на подобных заводах или продают заводу плазму, после чего государственные учреждения на вырученные средства покупают у них препараты. Например, Россия в свое время построила завод-фракционатор. Однако на сегодня он фактически законсервирован. В РФ нет такого количества сырья. В Украине есть?

Нас трудно удивить постами в соцсетях с просьбой сдать кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. Это еще одно свидетельство того, что со службой крови в Украине большие проблемы. Много вопросов к тестированию крови,инфекционной и иммунобиологической безопасности продуктов донорской крови. В стране практически не применяются механизмы государственно-частного партнерства, позволяющего за счет частных инвестиций обновить материально-техническую базу. Украина зависит от дорогих импортных препаратов крови, что создает угрозы для обеспечения лечебного процесса пациентов. Изменит ли эту ситуацию новая законодательная инициатива?

«Донорская кров и ее компоненты являются стратегическим ресурсом государства, обеспечивающим здоровье населения страны, а наличие достаточных запасов таких компонентов крови для обеспечения потребности учреждений охраны здоровья является важным элементом национальной безопасности» , — говорится в пояснительной записке к законопроекту №2479. Надеемся, что депутаты, рассматривая законопроект о «ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения», именно этим и будут руководствоваться.