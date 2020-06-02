Дітям-сиротам та дітям під опікою підвищили соціальні гарантії. Фото: pmg.ua

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Верховна Рада 2 червня проголосувала за закон, який підвищує соцгарантії дітям-сиротам і дітям під опікою.

Народні обранці 239 голосами в другому читанні підтримали законопроект № 2494 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Таким чином збільшується розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. Про це повідомила прес-служба партії «Слуга народу».

Для дітей до шести років допомога буде збільшена до 4 тис. 447,50 грн. А вже допомога в сумі 5 тис. 545 грн передбачається на дітей від шести до 18 років.

На дітей з інвалідністю збільшили фінансування до 5 прожиткових мінімумів. Допомога у 6 тис. 226,50 грн передбачена для для дітей з інвалідністю до шести років, а для дітей з інвалідністю від шести до 18 років — 7 тис. 763 грн.

Також законом призначається державна соціальна допомога на догляд за одинокими особами віком 80 років і більше. За постійний догляд сторонніх людей виділятимуть 40% прожиткового мінімуму — 655 грн. Ця сума буде додатковою підтримкою раніше впровадженої програми доплат пенсіонерам.

Крім того, документ передбачає одноразову допомогу малозабезпеченим сім’ям. Гроші на ведення бізнесу може отримати непрацююча особа працездатного віку або член такої сім’ї.

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада на позачерговому засіданні не підтримала законопроект № 2494, який передбачає щомісячну допомогу самотнім пенсіонери старше 80 років.