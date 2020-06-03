Карантин в Украине: Шмыгаль назвал даты запуска авиасообщения и открытия ресторанов и кафе без ограничений

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Ракурс

Карантин в Украине ослабляется с 5 июня. С этого дня правительство запустит внутреннее авиасообщение и разрешит кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведений.

О таких изменениях в карантине сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 15 июня возобновляется международное авиасообщение со странами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

С 5 июня лицам старше 60 лет позволят не соблюдать обязательства по поводу самоизоляции, а религиозным общинам проводить мероприятия в помещении при условии пребывания не более одного человека на 1,5 м².

Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено до 5 человек (вместе с водителем, но без учета детей в возрасте до 14 лет).

Если эпидемическая ситуация в регионе не будет соответствовать показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд, то региональные комиссии обязаны будут собраться и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Напомним, первый этап ослаблений карантина начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.

Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило возобновить работу транспорта и дошкольных учреждений, гостиниц (кроме хостелов), проводить спортивные соревнования без зрителей и религиозные службы.

1 июня работу возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу.

По состоянию на 3 июня, в регионах к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы семь областей и Киев, сообщили сегодня в Минздраве. Это город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ровенская, Харьковская и Черновицкая области.

Вчера «Ракурс» сообщал о масштабной вспышке коронавируса в футбольном клубе «Карпаты» (Львов).