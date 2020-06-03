В Киеве с начала года убрали более 7 тыс. единиц рекламы, скриншот видео

https://racurs.ua/n139195-klichko-pokazal-kak-kiev-ochischaut-ot-ulichnoy-reklamy-video.html

Ракурс

В Киеве с начала года демонтировали более 7 тыс. уличных рекламных конструкций и средств, в том числе и с фасадов домов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

По словам Кличко, в 2015 году в столице были почти 12 тыс. наземных рекламных конструкций. Сейчас их уже меньше 5 тыс., а к концу года количество таких объектов планируют уменьшить до 4 тыс. 390.

Кличко отметил, что демонтаж рекламных конструкций продолжался и во время карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, были демонтированы билборды на развязке в районе улицы Бойчука. Раньше на этой улице было 49 билбордов. Сейчас остались только 11 скроллов (небольших конструкций размером до 8 кв. м).

Также мэр Киева опубликовал видео, которое показывает, как в столице проходят работы по демонтажу рекламы.

Напомним, Кличко недавно продемонстрировал видео, которое показывает, как в Киеве реконструировали парк «Троещина».