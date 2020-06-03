Зарплата Венедіктової: скільки генпрокурорка заробила за весну

https://racurs.ua/ua/n139197-ofis-genprokurora-porahuvav-vesnyanu-zarplatnu-venediktovoyi-dokument.html

Ракурс

Ірина Венедіктова впродовж весняних місяців, з моменту призначення на посаду генпрокурора України, отримувала заробітну плату, яка складалася з посадового окладу, надбавок за вислугу років (30%), виконання особливо важливої роботи (10%) та роботу в умовах режимних обмежень (15%). Про це повідомляє Офіс генпрокурора у відповідь на запит «Ракурсу».

Заробітна плата Венедіктової у березні 2020 року складалася з: посадового окладу…, що становив 93,6 тис. грн, надбавки за вислугу років, (30% посадового окладу), надбавки за виконання особливо важливої роботи (10%), надбавки за роботу в умовах режимних обмежень (15%)… Розмір нарахованої заробітної плати за березень Венедіктовій склав 76 тис. грн, — йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Також у відомстві повідомили, що у квітні посадовий оклад Венедіктової становив 69,6 тис. грн. Окрім цього, генпрокурору були нараховані надбавки до окладу.

Розмір нарахованої заробітної плати Венедіктовій за квітень дорівнює 47,2 тис. грн, — зазначається у відповіді на запит.

За першу половину травня (на момент подання запиту) колишньому нардепу під «Слуги народу» нарахували понад 14 тис. грн зарплатні.

Нагадаємо, 14 січня парламент підтримав заяву Венедіктової щодо складання нею депутатських повноважень. Раніше у грудні її призначили виконуючою обов’язки глави Держбюро розслідувань. Тоді у січні на посаді глави ДБР Венедіктова заробила 24 тис. грн.