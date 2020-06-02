Іпотека під 10% річних: в Нацбанку повідомили, що може зірвати масове кредитування житла, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139146-ipoteka-pid-10-richnyh-v-nbu-povidomyly-scho-moje-zirvaty-masove-kredytuvannya-jytla.html

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Кредитування житла в Україні у 2020 році стартує тільки за виконання певних економічних та правових умов. На масовість іпотеки вплине і період карантину. А от мораторій на стягнення валютної іпотеки здатний повністю зірвати процес.

Про такі чинники успішного запровадження іпотеки повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю «Фінансовому клубу».

Рожкова переконує, що для відновлення іпотеки потрібна прозорість на ринку нерухомості та платоспроможний позичальник. Крім того, ситуація залежить від того, яким буде вихід з карантину. Топ-менеджер НБУ прогнозує, що якщо до кінця II кварталу всі обмеження будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то до кінця року «ми можемо говорити про запуск іпотеки».

Ціна грошових ресурсів, за її словами, може до кінця року знизитися так, що «іпотека під 10% стане реальністю».

Це дуже гарна ставка у гривнях. Були часи, коли валюта кредитувалася під 12%, — нагадує банкір.





Водночас є й юридичні ризики, які банки закладають до вартості іпотеки. Йдеться про мораторій на стягнення валютної іпотеки. Рожкова прогнозує, що якщо не вирішити це питання, іпотека «не те що не полетить, вона не буде запущена». Тому Нацбанк продовжує працювати з банками — щодо ставок, банківських продуктів, ціною ресурсу, а також з Міністерством юстиції та Кабінетом міністрів.

Про дешеві кредити вже понад рік часто пригадує адміністрація президента Володимира Зеленського. Сам президент постійно запевняє, що громадяни повинні отримувати кошти у позику під менші відсотки, а урядовці та нардепи переконують, що НБУ повинен іти на зустріч громадянам.