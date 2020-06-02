Кредитование жилья: в НБУ сообщили, что может сорвать ипотеку, фото — Укринформ

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Кредитование жилья в Украине в 2020 году стартует только при выполнении определенных экономических и правовых условий. На массовость ипотеки повлияет и период карантина. А вот мораторий на взыскание валютной ипотеки способен полностью сорвать процесс.

О таких факторах успешного внедрения ипотеки сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Финансовому клуба».

Рожкова убеждает, что для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Кроме того, ситуация зависит от того, каким будет выход из карантина. Топ-менеджер НБУ прогнозирует, что если до конца II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года «мы можем говорить о запуске ипотеки».

Цена денежных ресурсов, по ее словам, может до конца года снизиться так, что «ипотека под 10% станет реальностью».

Это очень хорошая ставка в гривнах. Были времена, когда валюта кредитовалась под 12%, — напоминает банкир.





В то же время есть и юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Речь идет о моратории на взыскание валютной ипотеки. Рожкова прогнозирует, что если не решить этот вопрос, ипотека «не только не полетит, она не будет запущена». Поэтому Нацбанк продолжает работать с банками — по поводу ставок, банковских продуктов, цены ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом министров.

О дешевых кредитах уже более года часто вспоминает администрация президента Владимира Зеленского. Сам президент постоянно уверяет, что граждане должны получать средства в заем под меньшие проценты, а чиновники и нардепы утверждают, что НБУ должен идти на встречу гражданам.