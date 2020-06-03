Правительство изменило программу кредитов для бизнеса «5-7-9%" на займы под 0%

https://racurs.ua/n139199-pravitelstvo-izmenilo-programmu-kreditov-dlya-biznesa-5-7-9-na-zaymy-pod-0.html

Ракурс

Кредиты для бизнеса в посткарантинный период станут доступнее и дешевле. Так обещали сегодня в правительстве, анонсировав снижение ставок по программе «5−7−9%" до 0%.

Этот проект позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства. Решение Кабмина позволяет бизнесу рефинансировать текущие обязательства в девяти банках под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на один год.

Программа «5−7−9» трансформирована в программу 0% под действующие кредиты для микро и малого бизнеса, — сообщил Шмыгаль.

Правительство сегодня постановило, что до 5 млрд грн государственных гарантий могут предоставляться для частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных микро, малому и среднему бизнесу.

Кабмин предлагает Раде поддержать еще одну кредитную программу — «Новые деньги». Она предусматривает выдачу малому и среднему бизнесу кредитов под низкие проценты.

В законопроекте предлагается внести изменения для предоставления по решению Кабмина государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств, предоставленных субъектам хозяйствования микро, малого и среднего предпринимательства в размере не более 80% общей суммы и 80% по каждому кредиту.

Программу «Доступные кредиты 5−7−9» запустили в феврале. Изначально планировалось, что по ней можно будет получить до 3 млн грн на 5 лет по ставке 5%, если годовой доход претендента на кредит не превышает 50 млн грн, и при условии создания новых рабочих мест. Без новых рабочих мест при таком же доходе предлагалась ставка 7%, а при доходе от 50 до 100 млн грн — 9%.

Предприниматель должен профинансировать не менее 20% проекта, на который ему нужны деньги. В течение первых 100 дней реализации программы «Доступные кредиты 5−7−9%" девять банков-партнеров выдали 462 кредита на 283,5 млн грн (10,3 млн долл.).