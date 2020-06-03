Автофиксация нарушений ПДД. Фото: Комсомольская правда

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) теперь украинцам будут выписывать чаще, ведь с 1 июня заработала система автофиксации таких нарушений. В частности, только в Киеве установлено 20 камер, которые фиксируют превышение скорости.

Оповещения о штрафах нарушителям будут присылать несколькими способами, в частности, с помощью смс или обычных писем. Однако теперь водители могут и самостоятельно проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения в специальном мобильном приложении. Министерство внутренних дел (МВД) для этого разработало приложение «Штрафы ПДД». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В приложении можно ввести данные автомобиля и посмотреть, фиксировала ли система нарушение ПДД в отношении этого транспортного средства. Также можно оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Кроме того, в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» уже можно для Android. Для IOS оно станет доступным в ближайшее время. Кроме того, МВД запустило Telegram-бот, который также называется «Штрафы ПДД». С помощью бота тоже можно оформить подписку на транспортное средство и оплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, вчера антирекорд по превышению скорости установил водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч, несмотря на то, что разрешенная скорость — 110 км/ч.