В Украине с 1 июня заработала автофиксация нарушений дорожного движения, фото: Yulia Babych

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Автофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) работает в Украине уже вторые сутки подряд.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, в своем Фейсбуке рассказал о двух антирекордах среди зафиксированных сегодня нарушений.

По словам Геращенко, антирекорд по превышению скорости установил водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч, в то время как разрешенная скорость составляла 110 км/ч.

Водителя оштрафовали на 510 грн, штраф направлен владельцу транспортного средства в Полтаву — по месту регистрации.

Другой антирекорд установил водитель одного из автомобилей, который за день совершил 11 нарушений ПДД.

В то же время Геращенко отметил, что сегодня наблюдается уменьшение на 40% количества зафиксированных случаев превышения скорости по сравнению со вчерашним днем, когда система автоматической фиксации заработала.

Напомним, «антирекордсменом» по превышению скорости по 1 июня стал водитель автомобиля Mersedes S class, который вчера мчался по трассе Киев — Чоп со скоростью 208 км/ч.