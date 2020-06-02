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В Украине с 1 июня заработала автофиксация нарушений дорожного движения, фото: Yulia Babych

Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко назвал «антирекордсменов» дня (ФОТО)

2 июн 2020, 23:51
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Автофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) работает в Украине уже вторые сутки подряд.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, в своем Фейсбуке рассказал о двух антирекордах среди зафиксированных сегодня нарушений.

По словам Геращенко, антирекорд по превышению скорости установил водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч, в то время как разрешенная скорость составляла 110 км/ч.

Водителя оштрафовали на 510 грн, штраф направлен владельцу транспортного средства в Полтаву — по месту регистрации.

Рекордное превышение скорости за 2 июня, фото: Антон Геращенко

Другой антирекорд установил водитель одного из автомобилей, который за день совершил 11 нарушений ПДД.



В то же время Геращенко отметил, что сегодня наблюдается уменьшение на 40% количества зафиксированных случаев превышения скорости по сравнению со вчерашним днем, когда система автоматической фиксации заработала.

Напомним, «антирекордсменом» по превышению скорости по 1 июня стал водитель автомобиля Mersedes S class, который вчера мчался по трассе Киев — Чоп со скоростью 208 км/ч.

Источник: Ракурс


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