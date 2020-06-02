Автофіксація порушень ПДР: Геращенко назвав «антирекордсменів» дня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n139169-avtofiksaciya-porushen-pdr-geraschenko-nazvav-antyrekordsmeniv-dnya-foto.htmlРакурс
Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) працює в Україні вже другу добу поспіль.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, у своєму Фейсбуці розповів про два антирекорди серед зафіксованих сьогодні порушень.
За словами Геращенка, антирекорд з перевищення швидкості встановив водій автомобіля Porsche Cayenne, котрий рухався трасою Київ-Харків зі швидкістю 210 км/год, в той час як дозволена швидкість складала 110 км/год.
Водія оштрафували на 510 грн, штраф направлений власнику транспортного засобу до Полтави — за місцем реєстрації.
Інший антирекорд встановив водій одного з автомобілів, котрий за день вчинив 11 порушень ПДР.
Водночас Геращенко зазначив, що сьогодні спостерігається зменшення на 40% кількості зафіксованих випадків перевищення швидкості, порівняно з вчорашнім днем, коли система автоматичної фіксації запрацювала.
Нагадаємо, «антирекордсменом» з перевищення швидкості за 1 червня став водій автомобіля Mersedes S class, який вчора мчав трасою Київ — Чоп зі швидкістю 208 км/год.