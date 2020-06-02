В Україні з 1 червня запрацювала автофіксація порушень дорожнього руху, фото: Yulia Babych

https://racurs.ua/ua/n139169-avtofiksaciya-porushen-pdr-geraschenko-nazvav-antyrekordsmeniv-dnya-foto.html

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Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) працює в Україні вже другу добу поспіль.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, у своєму Фейсбуці розповів про два антирекорди серед зафіксованих сьогодні порушень.

За словами Геращенка, антирекорд з перевищення швидкості встановив водій автомобіля Porsche Cayenne, котрий рухався трасою Київ-Харків зі швидкістю 210 км/год, в той час як дозволена швидкість складала 110 км/год.

Водія оштрафували на 510 грн, штраф направлений власнику транспортного засобу до Полтави — за місцем реєстрації.

Інший антирекорд встановив водій одного з автомобілів, котрий за день вчинив 11 порушень ПДР.

Водночас Геращенко зазначив, що сьогодні спостерігається зменшення на 40% кількості зафіксованих випадків перевищення швидкості, порівняно з вчорашнім днем, коли система автоматичної фіксації запрацювала.

Нагадаємо, «антирекордсменом» з перевищення швидкості за 1 червня став водій автомобіля Mersedes S class, який вчора мчав трасою Київ — Чоп зі швидкістю 208 км/год.