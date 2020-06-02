В Україні 1 червня запрацювала автофіксація порушень правил дорожнього руху, фото: телеканал «Прямий»

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Автофіксація порушень правил дорожнього руху запрацювала 1 червня. Камери наразі встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області.

Вже за добу спостерігається зменшення кількості порушень на майже 40%. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у своєму Твіттері.

Аваков зазначив, що станом на 18.00 сьогоднішнього дня система автоматичної фіксації зареєструвала 34 тис. 176 порушень швидкісного режиму, в той час як станом на 18.00 вчора було зафіксовано 57 тис. 880 таких випадків.

Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах! — наголосив міністр.

Про аналогічні показники зменшення кількості порушень за останні дні раніше сьогодні повідомляв заступник Авакова Антон Геращенко. За його словами, зменшення на 40% кількості порушень було зафіксовано і за перші дев’ять годин сьогоднішньої доби в порівнянні з аналогічним проміжком часу 1 червня.

Нагадаємо, першого «гонщика» в Києві автоматична система зафіксувала вже за хвилину після початку роботи.