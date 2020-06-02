В Украине 1 июня заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения, фото: телеканал «Прямой»

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Автофиксация нарушений правил дорожного движения заработала 1 июня. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области.

Уже спустя сутки наблюдается уменьшение количества нарушений почти на 40%. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Твиттере.

Аваков отметил, что по состоянию на 18.00 сегодняшнего дня система автоматической фиксации зарегистрировала 34 тыс. 176 нарушений скоростного режима, в то время как по состоянию на 18.00 вчера были зафиксированы 57 тыс. 880 таких случаев.

То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах! — подчеркнул министр.

Об аналогичных показателях уменьшения количества нарушений за последние дни ранее сегодня сообщал заместитель Авакова Антон Геращенко. По его словам, уменьшение на 40% количества нарушений было зафиксировано и за первые девять часов сегодняшних суток по сравнению с аналогичным промежутком времени 1 июня.

Напомним, первого «гонщика» в Киеве автоматическая система зафиксировала уже спустя минуту после начала работы.