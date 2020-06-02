Автофиксация нарушений ПДД. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n139130-geraschenko-soobschil-o-pervyh-uspehah-raboty-sistemy-avtofiksacii-narusheniy-pdd.html

Ракурс

Автофиксация нарушений правил дорожного движения запущена в Украине только вчера, но уже сейчас статистика нарушений говорит о том, что украинские водители начали больше обращать внимание на дорожные знаки и количество нарушений ПДД сократилось.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Замминистра сообщил, что вчера за девять часов работы система автофиксации зафиксировала 17 тыс. 477 случаев нарушения ПДД.

Сегодня за первые девять часов суток система зафиксировала 10 тыс. 469 случаев нарушения ПДД, что на 40% меньше, чем вчера.

По мнению Геращенко, запуск системы автофиксации позволил существенно сократить не только количество нарушений скоростного режима, но и количество аварий на дорогах.

Также Геращенко опубликовал снимки Mersedes S class, который вчера установил рекорд скорости. Автомобиль на трассе Киев — Чоп несся со скоростью 208 км/ч.

Геращенко заявил, что водитель этого автомобиля обязательно получит «письмо счастья». И хотя штраф в 510 грн совсем невелик, учитывая уровень доходов водителя такого автомобиля, возможно, лихач задумается о своем поведении на дороге.

Как ранее писал «Ракурс», вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что только в Киеве за первые 17 часов работы системы автофиксации было зафиксировано 35 тыс. 762 случая нарушений ПДД.