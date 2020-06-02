Автофіксація порушень ПДР. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n139130-geraschenko-povidomyv-pro-pershi-uspihy-avtofiksaciyi-porushen-pdr-foto.html

Ракурс

Автофіксацію порушень правил дорожнього руху запущено в Україні тільки вчора, але вже зараз статистика порушень говорить про те, що українські водії почали більше звертати увагу на дорожні знаки і кількість порушень ПДР скоротилася.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що вчора за дев’ять годин роботи система автофіксації зафіксувала 17 тис. 477 випадків порушення ПДР.

Сьогодні за перші дев’ять годин доби система зафіксувала 10 тис. 469 випадків порушення ПДР, що на 40% менше, ніж учора.

На думку Геращенка, запуск системи автофіксації дозволив істотно скоротити не тільки кількість порушень швидкісного режиму, а й кількість аварій на дорогах.

Також Геращенко опублікував знімки Mersedes S class, який вчора встановив рекорд швидкості. Автомобіль на трасі Київ — Чоп мчав зі швидкістю 208 км/год.

Геращенко заявив, що водій цього автомобіля обов’язково отримає «лист щастя». І хоча штраф у 510 грн зовсім невеликий, враховуючи рівень доходів водія такого автомобіля, можливо, він задумається над власною поведінкою на дорозі.

Як раніше писав «Ракурс», учора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що тільки в Києві за перші 17 годин роботи системи автофіксації було зафіксовано 35 тис. 762 випадки порушень ПДР.