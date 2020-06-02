Викрадення українського військового. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139128-okupanty-v-krymu-cherez-chotyry-dni-pidtverdyly-vykradennya-ukrayinskogo-viyskovogo-dobrynskogo.html

Ракурс

Окупанти в Криму заявили, що затримали українського військового, який нібито незаконно перетнув адміністративний кордон з анексованим півостровом. Цей той самий військовий Євген Добринський, який зник 30 травня біля адмінкордону.

Представники спецслужб країни-агресора стверджують, що українець нібито був затриманий в стані алкогольного сп’яніння. Про це пише РИА «Новости».

Окупанти заявляють, що затримали українського військового, коли той незаконно перетнув адмінмежу з Кримом. У нього нібито з собою не було документів, але силовики стверджують, що прізвище затриманого — Добринський.

Не обійшлося й без звичних для окупантів «знайдених наркотиків». Представники силових спецслужб стверджують, що під час обшуку в українця, «ймовірно, знайшли наркотики, речовину відправили на експертизу». У Росії порушили кримінальну справу через «незаконний перетин» адмінкордону.

Нагадаємо, приблизно о 5.00 30 травня на адміністративному кордоні з окупованим Російською Федерацією Кримом викрали військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.

Боєць перебував на спостережному пункті «Барліг» неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області. Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що на робочому місці бійця виявили сліди боротьби з невідомими.

Згодом ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що військовий виходив на зв’язок за кілька годин після свого зникнення — він телефонував товаришу по службі. Зниклий повідомив, що перебуває на території окупованого Криму. Своє місцезнаходження він не зміг назвати.