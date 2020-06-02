Місце замаху на депутата Соболєва. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n139127-interpol-ogolosyv-u-rozshuk-rosiyanyna-abuieva-ymovirnogo-organizatora-zamahu-na-deputata.html

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Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Іноземця підозрюють в організації замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Тоді під час нападу на політика загинув його трирічний син.

Уродженець Красногорська Московської області розшукується Україною. Він підозрюється в здійсненні вбивства на замовлення за попередньою змовою. Відповідна інформація розміщена на сайті Інтерполу.

За інформацією ЗМІ, 26-річний Юсуп Абуєв на території України проживав не менше п’яти років. Раніше росіянин вже мав проблеми із законом, кілька разів був фігурантом судових справ через дорожньо-транспортні пригоди. У листопаді минулого року його оголосили в розшук. Втікачу інкримінують ст. 189 (вимагання), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 грудня 2019 року в центрі Києва обстріляли автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Соболєв із сім'єю. Куля потрапила в його трирічного сина, який помер дорогою до лікарні.

Шевченківський суд Києва на два місяці заарештував без можливості застави двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради.