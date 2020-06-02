Место покушения на депутата Соболева. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n139127-interpol-obyavil-v-rozysk-rossiyanina-abueva-veroyatnogo-organizatora-pokusheniya-na-deputata.html

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Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Иностранца подозревают в организации покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Тогда во время нападения на политика погиб его трехлетний сын.

Уроженец Красногорска Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в совершении убийства на заказ по предварительному сговору. Соответствующая информация размещена на сайте Интерпола.

По информации СМИ, 26-летний Юсуп Абуев на территории Украины проживал не менее пяти лет. Ранее россиянин уже имел проблемы с законом, несколько раз был фигурантом судебных дел из-за дорожно-транспортных происшествий. В ноябре прошлого года его объявили в розыск. Беглецу инкриминируют ст. 189 (вымогательство), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен и депутат Соболев с семьей. Пуля попала в его трехлетнего сына, который умер по дороге в больницу.

Шевченковский суд Киева на два месяца арестовал без возможности залога двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета.