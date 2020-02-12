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Ракурс
Вячеслав Соболев. Фото: Украинская правда

Депутат Соболев: На меня и мою семью готовится новое покушение (ВИДЕО)

12 фев 2020, 11:52
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Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил, что он располагает точной информацией о том, что на него и его семью готовится новое покушение. Как известно, в декабре 2019 года на Соболева уже было совершено покушение. Убийца стрелял в Соболева, а попал в его трехлетнего сына, который умер по дороге в больницу.

Депутат записал видеообращение, которое опубликовал в Facebook.

Соболев утверждает, что полиция также знает о готовящемся покушении, но с пятницы по понедельник сняла охрану с семьи депутата. Соболев сомневается, что это было сделано случайно.

Также Соболев заявляет, что за два последних месяца расследование относительно убийства его сына не продвинулось ни на шаг.

Депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уделить ему 5 минут времени. Соболев готов предоставить информацию, которая поможет не только найти убийц его сына, но и предотвратить много новых смертей.

Как ранее писал «Ракурс», Соболев назвал фамилии восьмерых своих недругов, которых призвал пройти проверку на полиграфе, чтобы снять с себя подозрения.

Источник: Ракурс


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