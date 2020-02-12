Депутат Соболєв: На мене і мою сім’ю готується новий замах (ВІДЕО)

В'ячеслав Соболєв. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n133567-deputat-soboliev-na-mene-i-mou-sim-u-gotuietsya-novyy-zamah-video.html

Ракурс

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв заявив, що він має у своєму розпорядженні точну інформацію про те, що на нього і його сім’ю готується новий замах. Як відомо, у грудні 2019 року на Соболєва вже було скоєно замах. Вбивця стріляв у депутата, а влучив у його трирічного сина, який помер по дорозі до лікарні.

Депутат записав відеозвернення, яке опублікував у Facebook.

Соболєв стверджує, що поліція також знає про можливий замах, але з п’ятниці по понеділок зняла охорону з родини депутата. Соболєв сумнівається, що це було зроблено випадково.

Також Соболєв заявляє, що за два останніх місяці розслідування вбивства його сина не просунулася ні на крок.

Депутат звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням приділити йому 5 хвилин часу. Соболєв готовий надати інформацію, яка допоможе не тільки знайти вбивць його сина, а й не допустити багато нових смертей.

Як раніше писав «Ракурс», Соболєв назвав прізвища восьми своїх недругів, яких закликав пройти перевірку на поліграфі, щоб зняти з себе підозри.