Похищение украинского военного. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n139128-okkupanty-v-krymu-spustya-chetyre-dnya-podtverdili-pohischenie-ukrainskogo-voennogo-dobrynskogo.html

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Оккупанты в Крыму заявили, что задержали украинского военного, который якобы незаконно пересек административную границу с аннексированным полуостровом. Этот тот самый военный Евгений Добрынский, который пропал 30 мая возле админграницы.

Представители спецслужб страны-агрессора утверждают, что украинец якобы был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА «Новости».

Оккупанты заявляют, что задержали украинского военного, когда тот незаконно пересек админграницу с Крымом. У него якобы с собой не было документов, но силовики утверждают, что фамилия задержанного — Добрынский.

Не обошлось и без привычных для оккупантов «найденных наркотиков». Представители силовых спецслужб утверждают, что при обыске у украинца, «предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу». В России открыли уголовное дело о «незаконном пересечении» админграницы.

Напомним, примерно в 5.00 30 мая на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом похитили военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добрынского.

Боец находился на наблюдательном пункте «Берлога» недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области. Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что на рабочем месте бойца обнаружили следы борьбы с неизвестными.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что военный выходил на связь через несколько часов после своего исчезновения — он звонил сослуживцу. Пропавший сообщил, что находится на территории оккупированного Крыма. Свое местонахождение он не сумел назвать.