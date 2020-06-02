Валерий Давиденко, фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n139165-vyborov-poka-ne-budet-v-cik-ne-poluchali-dokumentov-o-smerti-majoritarschika-davydenko-video.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не рассматривает проведение выборов в округе № 208, по которому в парламент попал народный депутат Валерий Давиденко, найденный 23 мая со смертельным огнестрельным ранением головы.

Центризбирком не имеет юридических оснований рассматривать этот вопрос, поскольку до сих пор не получил официального документа о смерти народного избранника. Об этом в ходе сегодняшнего заседания ЦИК сообщил глава ведомства Олег Диденко.

В ЦИК не поступало ни одного документа, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, — подчеркнул Диденко. — Как только такие документы поступят, ЦИК будет определяться по этому поводу.

Кроме того, он добавил, что сейчас в госбюджете отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов.

Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов, — отметил Диденко.





Напомним, тело Давыденко нашли в его собственном офисе в Киеве. Рядом с телом обнаружили пистолет.