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Ракурс
Валерий Давиденко, фото: agropolit.com

Выборов пока не будет: в ЦИК не получали документов о смерти мажоритарщика Давыденко (ВИДЕО)

2 июн 2020, 21:48
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не рассматривает проведение выборов в округе № 208, по которому в парламент попал народный депутат Валерий Давиденко, найденный 23 мая со смертельным огнестрельным ранением головы.

Центризбирком не имеет юридических оснований рассматривать этот вопрос, поскольку до сих пор не получил официального документа о смерти народного избранника. Об этом в ходе сегодняшнего заседания ЦИК сообщил глава ведомства Олег Диденко.

В ЦИК не поступало ни одного документа, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, — подчеркнул Диденко. — Как только такие документы поступят, ЦИК будет определяться по этому поводу.

Кроме того, он добавил, что сейчас в госбюджете отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов.

Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов, — отметил Диденко.



Напомним, тело Давыденко нашли в его собственном офисе в Киеве. Рядом с телом обнаружили пистолет.

Источник: Ракурс


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