Смерть Давиденко: Геращенко заявил, что нардепа могли напугать более мучительной гибелью

https://racurs.ua/n138791-geraschenko-o-gibeli-nardepa-davidenko-ego-mogli-silno-napugat-bolee-muchitelnoy-smertu.html

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Смерть Валерия Давиденко, народного депутата из группы «Доверие», правоохранительные органы расследуют, изучая три приоритетные версии — убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Я его знал. Он — жизнерадостный человек. Мне не верится, что он мог сделать это просто так. Есть версия, что это было доведение до самоубийства, — сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, пишет LIGA.net.

Зам Арсена Авакова отметил, что по характеру Давиденко был флегматиком-сангвиником.

Говорят, что он должен был большие деньги. Моя личная версия: его могли очень сильно напугать еще более мучительной смертью. Другого варианта я не нахожу. Просто из-за долгов этот человек никогда бы не стрелялся, — считает замминистра.

Издание отмечает, что в декларации за 2019 год нардеп ничего не указал в разделе «Финансовые обязательства». Наоборот, ему были должны 1,5 млн долл.

Пару лет назад у него были проблемы со здоровьем, и он ездил лечиться за границу. Может, что-то узнал или получил результаты тестов, — рассказал СМИ один из парламентариев, который хорошо знал Давиденко.

По его словам, покойный «твердо стоял на ногах» в плане бизнеса.

Сейчас пытаются разгонять, что причиной может быть Веревский (бизнесмен — ред.) и какие-то денежные вопросы. Но это не про Давиденко. Он бы не стал стреляться из-за такого, — резюмирует собеседник в Раде.

Напомним, 23 мая около 18.30 уборщица киевского офиса обнаружила тело Давиденко с огнестрельным ранением головы, который сидел на офисном кресле в туалете. Рядом в крови лежал пистолет — наградной Glock. По факту смерти нардепа открыто производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит столичное управление полиции. Давиденко было 47 лет. Родом он из Черниговской области.