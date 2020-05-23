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Ракурс
Валерий Давыденко. Фото: Апостроф

Смерть нардепа Давыденко: полиция расследует умышленное убийство

23 мая 2020, 21:54
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Смерть нардепа Валерия Давыденко из фракции «Доверие» вызвала много противоречивых мнений в депутатском корпусе. Тело нардепа было обнаружено сегодня вечером в туалете его офиса, который расположен в столице на улице Большая Васильковская. Обнаружила труп депутата женщина, которая в 18.37 сообщила об этом в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По факту смерти нардепа полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).



На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты и представители других профильных служб. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В то же время коллега Давыденко нардеп Сергей Шахов в комментарии Hromadske заявил, что не верит в версию самоубийства. Шахов убежден, что Давыденко застрелили и полицейские обязаны найти убийцу.


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