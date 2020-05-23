Смерть нардепа Давыденко: полиция расследует умышленное убийство

Валерий Давыденко. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n138662-smert-nardepa-davydenko-policiya-rassleduet-umyshlennoe-ubiystvo.html

Ракурс

Смерть нардепа Валерия Давыденко из фракции «Доверие» вызвала много противоречивых мнений в депутатском корпусе. Тело нардепа было обнаружено сегодня вечером в туалете его офиса, который расположен в столице на улице Большая Васильковская. Обнаружила труп депутата женщина, которая в 18.37 сообщила об этом в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По факту смерти нардепа полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты и представители других профильных служб. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В то же время коллега Давыденко нардеп Сергей Шахов в комментарии Hromadske заявил, что не верит в версию самоубийства. Шахов убежден, что Давыденко застрелили и полицейские обязаны найти убийцу.