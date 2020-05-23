Валерий Давыденко. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n138660-nardep-davidenko-nayden-zastrelennym-v-svoem-ofise-v-kieve.html

Ракурс

Нардеп Валерий Давыденко из фракции «Доверие» был обнаружен сегодня мертвым в туалете собственного офиса в Киеве с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По предварительным данным, труп нардепа обнаружила уборщица. Рядом с телом был найден пистолет.

По словам Геращенко, правоохранителями проверяются все возможные версии инцидента. И самоубийство, и убийство, и инсценировка самоубийства.

Валерий Николаевич Давыденко родился 16 марта 1973 года.

В Верховную Раду он был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный.

Был членом фракции «Доверие».

Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Арабскими Эмиратами и Аргентиной.