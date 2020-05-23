Нардеп Валерий Давыденко найден застреленным в своем офисе в Киевеhttps://racurs.ua/n138660-nardep-davidenko-nayden-zastrelennym-v-svoem-ofise-v-kieve.htmlРакурс
Нардеп Валерий Давыденко из фракции «Доверие» был обнаружен сегодня мертвым в туалете собственного офиса в Киеве с огнестрельным ранением головы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По предварительным данным, труп нардепа обнаружила уборщица. Рядом с телом был найден пистолет.
По словам Геращенко, правоохранителями проверяются все возможные версии инцидента. И самоубийство, и убийство, и инсценировка самоубийства.
Валерий Николаевич Давыденко родился 16 марта 1973 года.
В Верховную Раду он был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный.
Был членом фракции «Доверие».
Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Арабскими Эмиратами и Аргентиной.