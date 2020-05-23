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Ракурс
Валерий Давыденко. Фото: УНИАН

Нардеп Валерий Давыденко найден застреленным в своем офисе в Киеве

23 мая 2020, 20:26
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Нардеп Валерий Давыденко из фракции «Доверие» был обнаружен сегодня мертвым в туалете собственного офиса в Киеве с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Скриншот поста Антона Геращенко в Facebook

По предварительным данным, труп нардепа обнаружила уборщица. Рядом с телом был найден пистолет.

По словам Геращенко, правоохранителями проверяются все возможные версии инцидента. И самоубийство, и убийство, и инсценировка самоубийства.

Валерий Давыденко. Фото: УНИАН

Валерий Николаевич Давыденко родился 16 марта 1973 года.

В Верховную Раду он был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный.



Был членом фракции «Доверие».

Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Арабскими Эмиратами и Аргентиной.

Источник: Ракурс


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