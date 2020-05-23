Валерій Давиденко. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n138660-nardepa-valeriya-davydenka-znaydeno-zastrelenym-u-svoiemu-ofisi-v-kyievi.html

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Нардепа Валерія Давиденка з фракції «Довіра» було знайдено сьогодні мертвим у туалеті власного офісу в Києві з вогнепальним пораненням голови.

На місці події працює слідчо-оперативна група, повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За попередніми даними, труп нардепа знайшла прибиральниця. Поруч із тілом було знайдено пістолет.

За словами Геращенка, правоохоронцями перевіряються усі можливі версії інциденту. І самогубство, і вбивство, і інсценування самогубства.

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року.

У Верховну Раду він був обраний по 208 округу в Чернігівській області, був самовисуванцем. Безпартійний.

Був членом фракції «Довіра».

Давиденко також був членом комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член груп з міжпарламентських зв’язків із Чехією, Угорщиною, Бразилією, Арабськими Еміратами та Аргентиною.