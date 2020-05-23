Смерть нардепа Давиденка: поліція розслідує умисне вбивство

Валерій Давиденко. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n138662-smert-nardepa-davydenka-policiya-rozsliduie-umysne-vbyvstvo.html

Ракурс

Смерть нардепа Валерія Давиденка з фракції «Довіра» викликала багато суперечливих думок у депутатському корпусі. Тіло нардепа було виявлено сьогодні ввечері в туалеті його офісу, який розташований у столиці на вулиці Великій Васильківській. Виявила труп депутата жінка, яка о 18.37 повідомила про це в поліцію.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

За фактом смерті нардепа поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

На місці події зараз працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти та представники інших профільних служб. Ведеться робота по встановленню усіх обставин події.

У той же час колега Давиденка нардеп Сергій Шахов у коментарі Hromadske заявив, що не вірить у версію самогубства. Шахов переконаний, що Давиденка застрелили і поліцейські зобов’язані знайти вбивцю.