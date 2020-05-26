Смерть Давиденка: Геращенко заявив, що нардепа могли налякати ще страшнішою загибеллю

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Смерть Валерія Давиденка, народного депутата з групи «Довіра», правоохоронні органи розслідують, вивчаючи три пріоритетні версії — вбивство, самогубство і доведення до самогубства.

Я його знав. Він — життєрадісний чоловік. Мені не віриться, що він міг зробити це просто так. Є версія, що це було доведення до самогубства, — повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише LIGA.net.

Заступник Арсена Авакова зазначив, що за характером Давиденко був флегматиком-сангвініком.

Кажуть, що він завинив значні кошти. Моя особиста версія: його могли дуже сильно налякати значно боліснішою смертю. Іншого варіанту я не знаходжу. Просто через борги ця людина ніколи б не стрілялася, — вважає заступник міністра.

Видання зауважує, що в декларації за 2019 рік нардеп нічого не вказав в розділі «Фінансові зобов’язання». Натомість йому були винні 1,5 млн дол.

Кілька років тому у нього були проблеми зі здоров’ям, він їздив лікуватися за кордон. Може, щось дізнався або отримав результати тестів, — розповів ЗМІ один з парламентаріїв, який добре знав Давиденка.

За його словами, покійний «твердо стояв на ногах» в плані бізнесу.

Зараз намагаються розганяти, що причиною може бути Веревський (бізнесмен — ред.) і якісь фінансові питання. Але це не про Давиденка. Він би не став стрілятися через таке, — резюмує співрозмовник в Раді.

Нагадаємо, 23 травня близько 18.30 прибиральниця київського офісу виявила тіло Давиденка з вогнепальним пораненням голови, який сидів на офісному стільці в туалеті. Поруч у крові лежав пістолет — нагородний Glock. За фактом смерті нардепа відкрито провадження по ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить столичне управління поліції. Давиденку було 47 років. Родом він з Чернігівської області.