Валерій Давиденко, фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n139165-vyboriv-poky-ne-bude-u-cvk-ne-otrymuvaly-dokumentiv-pro-smert-majorytarnyka-davydenka-video.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) наразі не розглядає проведення виборів в окрузі № 208, за яким до парламенту потрапив народний депутат Валерій Давиденко, котрого 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням голови.

Центрвиборчком не має юридичних підстав розглядати це питання, оскільки досі не отримав офіційного документа про смерть народного обранця. Про це під час сьогоднішнього засідання ЦВК повідомив голова відомства Олег Діденко.

До ЦВК не надходило жодного документа, який би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата, — наголосив Діденко. — Як тільки такі документи надійдуть, ЦВК буде визначатися з цього приводу.

Крім того, він додав, що зараз у держбюджеті відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів.

Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів, — зазначив Діденко.





Нагадаємо, тіло Давиденка знайшли у його власному офісі в Києві. Поруч із тілом виявили пістолет.