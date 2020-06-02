У 2018 році у світі запровадили Всесвітній день велосипеда, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n139164-zavtra-vsesvitniy-den-velosypeda.html

Ракурс

3 червня святкують Всесвітній день велосипеда. Це порівняно нове свято, запроваджене ООН у 2018 році.

Всесвітній день велосипеда асоціюється з пропагандою здорового способу життя та турботи про навколишнє середовище. Велосипед є простим, недорогим, надійним та екологічно чистим видом транспорту.

Православна церква 3 червня вшановує пам’ять святих римського імператора Костянтина, який відіграв важливу роль у становленні християнства, та його матері Олени. Костянтин після проголошення імператором у Галлії та Британії у 306 р. ввів на підвладних йому територіях свободу сповідання християнства.

У 313 році, ставши імператором у всій західній частині імперії, Костянтин досягнув домовленості з правителем іншої частини держави — Ліцинієм щодо підписання Міланського едикту — документу, яким проголошувалась релігійна терпимість на території Римської імперії, що покладало край тривалим гонінням християнства.

У народі день вшановування цих святих пов’язували з сільським господарством, зокрема — з часом посіву льону, вівса, гречки.

Народні прикмети: