Завтра — Всесвітній день велосипедаhttps://racurs.ua/ua/n139164-zavtra-vsesvitniy-den-velosypeda.htmlРакурс
3 червня святкують Всесвітній день велосипеда. Це порівняно нове свято, запроваджене ООН у 2018 році.
Всесвітній день велосипеда асоціюється з пропагандою здорового способу життя та турботи про навколишнє середовище. Велосипед є простим, недорогим, надійним та екологічно чистим видом транспорту.
Православна церква 3 червня вшановує пам’ять святих римського імператора Костянтина, який відіграв важливу роль у становленні християнства, та його матері Олени. Костянтин після проголошення імператором у Галлії та Британії у 306 р. ввів на підвладних йому територіях свободу сповідання християнства.
У 313 році, ставши імператором у всій західній частині імперії, Костянтин досягнув домовленості з правителем іншої частини держави — Ліцинієм щодо підписання Міланського едикту — документу, яким проголошувалась релігійна терпимість на території Римської імперії, що покладало край тривалим гонінням християнства.
У народі день вшановування цих святих пов’язували з сільським господарством, зокрема — з часом посіву льону, вівса, гречки.
Народні прикмети:
- добре горобина квітне — до урожаю льону;
- якщо в цей день негода — осінь буде похмурою;
- якщо дощ чи град — на початку грудня випаде сніг;
- увечері цвіркуни скрекочуть без зупинки — буде хороша погода.