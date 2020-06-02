Завтра — Всемирный день велосипедаhttps://racurs.ua/n139164-zavtra-vsemirnyy-den-velosipeda.htmlРакурс
3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Это сравнительно новый праздник, введенный ООН в 2018 году.
Всемирный день велосипеда ассоциируется с пропагандой здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. Велосипед является простым, недорогим, надежным и экологически чистым видом транспорта.
Православная церковь 3 июня чтит память святых римского императора Константина, который сыграл важную роль в становлении христианства, и его матери Елены. Константин после провозглашения императором в Галлии и Британии в 306 г. ввел на подвластных ему территориях свободу исповедания христианства.
В 313 году, став императором во всей западной части империи, Константин достиг договоренности с правителем другой части страны — Лицинием о подписании Миланского эдикта — документа, которым провозглашалась религиозная терпимость на территории Римской империи, что положило конец долгим гонениям христианства.
В народе день почитания этих святых связывали с сельским хозяйством, в частности — со временем посева льна, овса, гречки.
Народные приметы:
- хорошо рябина цветет — к урожаю льна;
- если в этот день непогода — осень будет тучной;
- если дождь или град — в начале декабря выпадет снег,
- вечером сверчки стрекочут без остановки — будет хорошая погода.