В 2018 году в мире ввели Всемирный день велосипеда, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n139164-zavtra-vsemirnyy-den-velosipeda.html

Ракурс

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Это сравнительно новый праздник, введенный ООН в 2018 году.

Всемирный день велосипеда ассоциируется с пропагандой здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. Велосипед является простым, недорогим, надежным и экологически чистым видом транспорта.

Православная церковь 3 июня чтит память святых римского императора Константина, который сыграл важную роль в становлении христианства, и его матери Елены. Константин после провозглашения императором в Галлии и Британии в 306 г. ввел на подвластных ему территориях свободу исповедания христианства.

В 313 году, став императором во всей западной части империи, Константин достиг договоренности с правителем другой части страны — Лицинием о подписании Миланского эдикта — документа, которым провозглашалась религиозная терпимость на территории Римской империи, что положило конец долгим гонениям христианства.

В народе день почитания этих святых связывали с сельским хозяйством, в частности — со временем посева льна, овса, гречки.

Народные приметы: