Письмо американского солдата дошло до адресата спустя полвека. Фото: 13 WTHR Indianapolis

https://racurs.ua/n139163-luchshe-pozje-chem-nikogda-pismo-amerikanskogo-soldata-doshlo-do-adresata-spustya-polveka.html

Ракурс

В США с жительницей штата Индиана Дженис Такер произошло необычное событие. Женщина недавно получила письмо от своего брата Уильяма Лоне, которое было им отправлено еще в 1968 году с Вьетнама, где он проходил военную службу.

На конверте стояла дата 10 мая 2020 года. Таким образом, письмо шло адресату 52 года, сообщает VNExplorer.

Американка сразу перезвонила брату и сообщила о необычной корреспонденции. Когда Такер прочитала письмо, то брат вспомнил, что действительно его писал во Вьетнаме.

Женщина подозревает, что письмо вскрывали, потому что оно пришло не в том конверте, в котором его изначально отправлял ее брат. Такер думает, что кто-то нашел затерявшееся письмо, узнал ее текущий адрес и перенаправил его.

Женщина благодарна незнакомцу, который перенаправил ей письмо брата. Она надеется найти этого человека, чтобы лично поблагодарить за его поступок и узнать историю письма.