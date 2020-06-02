Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Письмо американского солдата дошло до адресата спустя полвека. Фото: 13 WTHR Indianapolis

Лучше позже, чем никогда: письмо американского солдата дошло до адресата спустя полвека

2 июн 2020, 20:59
999

В США с жительницей штата Индиана Дженис Такер произошло необычное событие. Женщина недавно получила письмо от своего брата Уильяма Лоне, которое было им отправлено еще в 1968 году с Вьетнама, где он проходил военную службу.

На конверте стояла дата 10 мая 2020 года. Таким образом, письмо шло адресату 52 года, сообщает VNExplorer.

Американка сразу перезвонила брату и сообщила о необычной корреспонденции. Когда Такер прочитала письмо, то брат вспомнил, что действительно его писал во Вьетнаме.

Письмо американского солдата дошло до адресата спустя полвека. Фото: shortpedia.com



Женщина подозревает, что письмо вскрывали, потому что оно пришло не в том конверте, в котором его изначально отправлял ее брат. Такер думает, что кто-то нашел затерявшееся письмо, узнал ее текущий адрес и перенаправил его.

Женщина благодарна незнакомцу, который перенаправил ей письмо брата. Она надеется найти этого человека, чтобы лично поблагодарить за его поступок и узнать историю письма.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров