Оккупанты ввели медаль «за сохранение мира с Украиной», фото: «Днепроград»

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В Крыму оккупанты начали раздавать медали «Переяславская рада», которые вручают за «вклад в сохранение мира между двумя братскими народами Украины и России».

Первым эту медаль получит глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает агентство РИА «Новости».

Медаль ввела пророссийская «Украинская община Крыма». Вручение медали Аксенову в организации объясняют осуществлением его стороны поддержки открытию информационного портала и изданию журнала на украинском языке.

Стоит добавить, что «Украинская община Крыма» уже неоднократно демонстрировала свою пророссийскую позицию.

Так, ее руководительница Анастасия Гридчина ранее в российских СМИ озвучивала мнение о якобы необходимости для Украины интегрироваться с Россией, чтобы «вернуть себе положение цивилизованной страны», а в феврале этого года заявляла, что Украине якобы нужно забыть о возвращении Крыма.

В прошлом году в оккупированном Крыму запустили пропагандистский сайт «Переяславская Рада 2.0», редактором которого является Гридчина.

Напомним, оккупанты в Крыму сегодня утром снова ворвались с обысками в дом крымских татар.