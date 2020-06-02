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Оккупанты ввели медаль «за сохранение мира с Украиной», фото: «Днепроград»

В оккупированном Крыму начали раздавать медали за «сохранение мира с Украиной» (ФОТО)

2 июн 2020, 20:50
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В Крыму оккупанты начали раздавать медали «Переяславская рада», которые вручают за «вклад в сохранение мира между двумя братскими народами Украины и России».

Первым эту медаль получит глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает агентство РИА «Новости».

Медаль ввела пророссийская «Украинская община Крыма». Вручение медали Аксенову в организации объясняют осуществлением его стороны поддержки открытию информационного портала и изданию журнала на украинском языке.

Оккупанты ввели медаль «за сохранение мира с Украиной», фото: «Думская»

Оккупанты ввели медаль «за сохранение мира с Украиной», фото: «Думская»

Стоит добавить, что «Украинская община Крыма» уже неоднократно демонстрировала свою пророссийскую позицию.

Так, ее руководительница Анастасия Гридчина ранее в российских СМИ озвучивала мнение о якобы необходимости для Украины интегрироваться с Россией, чтобы «вернуть себе положение цивилизованной страны», а в феврале этого года заявляла, что Украине якобы нужно забыть о возвращении Крыма.



В прошлом году в оккупированном Крыму запустили пропагандистский сайт «Переяславская Рада 2.0», редактором которого является Гридчина.

Напомним, оккупанты в Крыму сегодня утром снова ворвались с обысками в дом крымских татар.


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