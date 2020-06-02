Окупанти запровадили медаль «за збереження миру з Україною», фото: «Дніпроград»

https://racurs.ua/ua/n139162-v-okupovanomu-krymu-pochaly-rozdavaty-medali-za-zberejennya-myru-z-ukrayinou-foto.html

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У Криму окупанти почали роздавати медалі «Переяславська рада», які вручають за «внесок у збереження миру між двома братніми народами України та Росії».

Першим цю медаль отримає очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє агентство РІА «Новости».

Медаль запровадила проросійська «Українська громада Криму». Вручение медали Аксьонову в організації пояснюють здійсненням з його боку підтримки відкриттю інформаційного порталу та видання журналу українською мовою.

Варто додати, що «Українська громада Криму» вже неодноразово демонструвала свою проросійську позицію.

Так, її очільниця Анастасія Гридчіна раніше в російських ЗМІ озвучувала думку про нібито необхідність для України інтегруватися з Росією, щоб «повернути собі положення цивілізованої країни», а в лютому цього року заявляла, що Україні нібито потрібно забути про повернення Криму.

Торік в окупованому Криму запустили пропагандистський сайт «Переяславська Рада 2.0», редактором якого є Гридчіна.

Нагадаємо, окупанти в Криму сьогодні вранці знову увірвалися з обшуками до помешкання кримських татар.