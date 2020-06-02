Росія — окупант, депортація кримських татар — геноцид: Рада ухвалила радикальне звернення, фото — Укрінформ

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Ракурс

Окупація Криму Росією стала предметом звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства. За ухвалення відповідної постанови у Раді 2 червня знайшлося 310 голосів.

У постанові міститься звернення до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень РФ прав і свобод кримськотатарського народу.

Рада звернулася до ключових міжнародних організацій урядів та парламентів держав із закликом задіяти додаткові заходи, щоб протистояти загарбанню Криму Росією і впровадити міжнародний моніторинг ситуації.

Парламент просить посилити тиск на державу-агресора, домагатися від Росії дотримання норм гуманітарного права, припинення порушень прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар.

У зверненні йдеться і про доступу до окупованого Криму моніторингових органів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Окремо парламентарі просять визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду.

Крім того, йдеться про вимогу до Росії виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року у справі «Україна проти Російської Федерації». У ньому зафіксовано вимогу до РФ скасувати незаконні обмеження на право кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні окупанти в Криму увірвалися з обшуками в будинок кримських татар.