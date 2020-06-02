Россия — оккупант, депортация крымских татар — геноцид: Рада приняла радикальное обращение, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n139123-rossiya-okkupant-deportaciya-krymskih-tatar-genocid-rada-prinyala-radikalnoe-obraschenie.html

Ракурс

Оккупация Крыма Россией стала предметом обращения Верховной Рады к международному сообществу. За принятие соответствующего постановления в Раде 2 июня нашлось 310 голосов.

В постановлении содержится обращение к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений РФ прав и свобод крымскотатарского народа.

Рада обратилась к ключевым международным организациям, правительствам и парламентам государств с призывом задействовать дополнительные меры, чтобы противостоять захвату Крыма Россией и начать международный мониторинг ситуации.

Парламент просит усилить давление на государство-агрессора, чтобы добиваться от России соблюдения норм гуманитарного права, прекращения нарушений прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар.

В обращении говорится и о доступе в оккупированный Крым мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Отдельно парламентарии просят признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к увековечиванию памяти жертв геноцида.

Кроме того, речь идет о требовании к России выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года по делу «Украина против Российской Федерации». В нем зафиксировано требование к РФ отменить незаконные ограничения на право крымских татар иметь свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

«Ракурс» сообщал, что сегодня оккупанты в Крыму ворвались с обысками в дом крымских татар.