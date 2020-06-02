Праймериз «Слуги народа» перед выборами мэра Киева: Корниенко назвал число участников

Праймериз «Слуги народа» перед выборами мэра Киева. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Праймериз «Слуги народа» перед выборами мэра Киева может быть богатым на претендентов. В нем могут принять участие от четырех до шести кандидатов на кресло мэра столицы.

Об этом заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

В настоящее время потенциальных кандидатов четверо: Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура. Но Корниенко не исключает, что их количество может возрасти. В результате голосования партии будут отобраны два или три кандидата, а затем президент Украины Владимир Зеленский, как лидер «Слуги народа», выберет самого достойного из них.

Корниенко считает, что партия поддержит мнение президента в данном вопросе.

По словам заместителя главы фракции, Ткаченко, которого вчера партия рекомендовала на пост министра культуры, пока что не заявил об отказе от участия в праймериз.

Корниенко заявил, что для большинства членов партии желание Качуры участвовать в праймериз было полной неожиданностью, он даже назвал нардепа «котом в мешке».

Кроме того, по мнению Корниенко, у главного санитарного врача Виктора Ляшко есть хорошие шансы стать мэром Киева. Но Ляшко пока не изъявил желания принимать участие во внутрипартийных выборах.

Корниенко уточнил, что партийная организация Киева насчитывает около 100 человек, поэтому можно рассчитывать, что праймериз будет проведен по классическим правилам, как в США.

По мнению заместителя главы фракции, в условиях коронавирусного карантина весьма трудно определить реальную популярность среди киевлян того или иного кандидата. Соцопросы проводятся только в телефонном режиме, а их погрешность слишком высокая.

Как ранее писал «Ракурс», Дубинский и Ткаченко заявили о своем желании принять участие в праймериз на пост мэра Киева. Политики опубликовали видеообращения.