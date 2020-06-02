Праймеріз «Слуги народу» перед виборами мера Києва: Корнієнко назвав число учасників

Праймеріз «Слуги народу» перед виборами мера Києва. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Праймеріз «Слуги народу» перед виборами мера Києва може бути багатим на претендентів. У ньому можуть взяти участь від чотирьох до шести кандидатів на крісло мера столиці.

Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Наразі потенційних кандидатів четверо: Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський, Микола Тищенко та Олександр Качура. Але Корнієнко не виключає, що кількість претендентів може зрости. У результаті голосування партії будуть відібрані двоє або троє кандидатів, а потім президент України Володимир Зеленський, як лідер «Слуги народу», вибере найдостойнішого з них.

Корнієнко вважає, що партія підтримає думку президента у цьому питанні.

За словами заступника голови фракції, Ткаченко, якого вчора партія рекомендувала на посаду міністра культури, поки що не заявив про відмову від участі у праймеріз.

Корнієнко заявив, що для більшості членів партії бажання Качури брати участь у праймеріз було повною несподіванкою, він навіть назвав нардепа «котом у мішку».

Крім того, на думку Корнієнка, у головного санітарного лікаря Віктора Ляшка є хороші шанси стати мером Києва. Але Ляшко поки що не виявив бажання брати участь у внутрішньопартійних виборах.

Корнієнко уточнив, що партійна організація Києва налічує близько 100 осіб, тому можна розраховувати, що праймеріз буде проведено за класичними правилами, як у США.

На думку заступника голови фракції, в умовах корона вірусного карантину вельми важко визначити реальну популярність серед киян того чи іншого кандидата. Соцопитування проводяться тільки у телефонному режимі, а їхня похибка занадто висока.

Як раніше писав «Ракурс», Дубінський і Ткаченко заявили про своє бажання взяти участь у праймеріз на пост мера Києва. Політики опублікували відеозвернення.