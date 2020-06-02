Наслідки катастрофи в Норільську, фото: Світлана Радіонова

https://racurs.ua/ua/n139161-u-rosiyi-v-richku-vylylysya-desyatky-tysyach-litriv-dyzpalyva-fahivci-pobouutsya-ekologichnoyi.html

Ракурс

У Росії в місті Норільську, розташованому на півночі Красноярського краю, до місцевих водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива.

Екологи та громадські активісти побоюються настання в регіоні екологічної катастрофи — масової загибелі тварин та рослин, повідомляє видання «ТВК Красноярск»

Витік палива стався 29 травня. Тоді на території місцевої ТЕЦ-3 просіли опори резервуару з дизельним паливом. В цей час по прилеглій до підприємства дорозі їхав автомобіль, який загорівся через зіткнення з протоками дизпалива, що призвело до пожежі площею 300 кв. м.

Її невдовзі загасили пожежники, проте паливо встигло просочитися у ґрунт та в місцеву водойму. Водій транспортного засобу не постраждав — він встиг вчасно залишити місце пожежі.

Наразі тривають роботи з ліквідації витоку палива. У Федеральному агентстві РФ з риболовлі вважають, що на відновлення екології постраждалих водойм знадобляться десятки років, повідомляє агентство РІА «Новости».

Місцеві природоохоронні активісти наголошують, що під загрозою забруднення перебувають низка водойм, зокрема й Карське море.

Побоювання щодо можливості масової загибелі місцевої флори і фауни висловлюють також у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF).

Дизельне паливо більш токсичне, ніж нафта, і наразі ситуація набула такого масштабу, при якому без потужного угруповання сил і засобів федерального рівня не можна очікувати ефективного очищення, — наголошує керівник програми з екологічної безпеки WWF Олексій Книжников.

Нагадаємо, у червні минулого року в акваторію річку Рось у Вінницькій області в результаті ДТП потрапила майже тонна гербіцидів.