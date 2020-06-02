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Наслідки катастрофи в Норільську, фото: Світлана Радіонова
У Росії в річку вилилися десятки тисяч літрів дизпалива (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139161-u-rosiyi-v-richku-vylylysya-desyatky-tysyach-litriv-dyzpalyva-fahivci-pobouutsya-ekologichnoyi.htmlРакурс
У Росії в місті Норільську, розташованому на півночі Красноярського краю, до місцевих водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива.
Екологи та громадські активісти побоюються настання в регіоні екологічної катастрофи — масової загибелі тварин та рослин, повідомляє видання «ТВК Красноярск»
Витік палива стався 29 травня. Тоді на території місцевої ТЕЦ-3 просіли опори резервуару з дизельним паливом. В цей час по прилеглій до підприємства дорозі їхав автомобіль, який загорівся через зіткнення з протоками дизпалива, що призвело до пожежі площею 300 кв. м.
Її невдовзі загасили пожежники, проте паливо встигло просочитися у ґрунт та в місцеву водойму. Водій транспортного засобу не постраждав — він встиг вчасно залишити місце пожежі.
Наразі тривають роботи з ліквідації витоку палива. У Федеральному агентстві РФ з риболовлі вважають, що на відновлення екології постраждалих водойм знадобляться десятки років, повідомляє агентство РІА «Новости».
Місцеві природоохоронні активісти наголошують, що під загрозою забруднення перебувають низка водойм, зокрема й Карське море.
Обратились к Президенту в связи с неблагоприятной экологической обстановкой и продолжающимся загрязнении окружающей среды, указав следующее: В городе Норильске на территории ТЭЦ-3 принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» являющееся дочерней компанией ПАО «Норильский Никель»
29.05.2020произошла разгерметизация хранилища нефтепродуктов. В результате чего произошел разлив хранящегося в нем топлива в объеме более 20 тысяч м3 на почву в прилегающие водные объекты. Таким образом, произошло загрязнение почвы и водных объектов. Под угрозой загрязнения в настоящий момент находятся последовательно река Дальдыкан, река Амбарная (питающая месторождение подземных вод Амбарнинское водоснабжение района Кайеркан), озеро Пясино, река Пясино, Карское море. Предположительно разгерметизация хранилища нефтепродуктов произошла по причине просадки бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок, что стало возможным в результате ненадлежащей эксплуатации хранилища нефтепродуктов АО «НТЭК». Без преувеличения сложившуюся ситуацию можно назвать экологической катастрофой. В настоящее время данная ситуация пока квалифицирована АО «НТЭК» как локальная (объектовая) чрезвычайная ситуация (ЧС). Однако, согласно п. 1.3.8.приказа МЧС РФ от 08.07.2004№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» аварийный выброс нефти в объеме 20 тонн и более, а при попадании в водные объекты 5 тонн и более должно классифицироваться как ЧС федерального уровня. Но до настоящего времени ЧС федерального уровня не введена, меры необходимые для устранения последствий разлива нефтепродуктов в достаточной степени не приняты. Информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Более того, сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия. Указанное выше свидетельствует о том, что руководством АО «НТЭК» и ПАО «Норильский Никель» принимаются меры для снижения уровня ответственности за произошедшую чрезвычайную ситуацию и минимизации своих расходов на устранение последствий разлива нефтепродуктов. Продолжение…
Побоювання щодо можливості масової загибелі місцевої флори і фауни висловлюють також у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF).
Дизельне паливо більш токсичне, ніж нафта, і наразі ситуація набула такого масштабу, при якому без потужного угруповання сил і засобів федерального рівня не можна очікувати ефективного очищення, — наголошує керівник програми з екологічної безпеки WWF Олексій Книжников.
Нагадаємо, у червні минулого року в акваторію річку Рось у Вінницькій області в результаті ДТП потрапила майже тонна гербіцидів.