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Последствия катастрофы в Норильске, фото: Светлана Радионова
В России в реку вылились десятки тысяч литров дизтоплива (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139161-v-rossii-v-reku-vylilis-desyatki-tysyach-litrov-diztopliva-foto-video.htmlРакурс
В России в городе Норильске, расположенном на севере Красноярского края, в местные водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива.
Экологи и общественные активисты опасаются наступления в регионе экологической катастрофы — массовой гибели животных и растений, сообщает издание «ТВК Красноярск»
Утечка топлива произошла 29 мая. Тогда на территории местной ТЭЦ-3 просели опоры резервуара с дизельным топливом. В это время по прилегающей к предприятию дороге ехал автомобиль, который загорелся из-за столкновения с протоками дизтоплива, что привело к пожару площадью 300 кв. м.
Его вскоре потушили пожарные, однако топливо успело просочиться в почву и в местный водоем. Водитель транспортного средства не пострадал — он успел вовремя покинуть место пожара.
Продолжаются работы по ликвидации утечки топлива. В Федеральном агентстве РФ по рыбалке считают, что на восстановление экологии пострадавших водоемов понадобятся десятки лет, сообщает агентство РИА «Новости».
Местные природоохранные активисты отмечают, что под угрозой загрязнения находятся ряд водоемов, в том числе и Карское море.
Обратились к Президенту в связи с неблагоприятной экологической обстановкой и продолжающимся загрязнении окружающей среды, указав следующее: В городе Норильске на территории ТЭЦ-3 принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» являющееся дочерней компанией ПАО «Норильский Никель»
29.05.2020произошла разгерметизация хранилища нефтепродуктов. В результате чего произошел разлив хранящегося в нем топлива в объеме более 20 тысяч м3 на почву в прилегающие водные объекты. Таким образом, произошло загрязнение почвы и водных объектов. Под угрозой загрязнения в настоящий момент находятся последовательно река Дальдыкан, река Амбарная (питающая месторождение подземных вод Амбарнинское водоснабжение района Кайеркан), озеро Пясино, река Пясино, Карское море. Предположительно разгерметизация хранилища нефтепродуктов произошла по причине просадки бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок, что стало возможным в результате ненадлежащей эксплуатации хранилища нефтепродуктов АО «НТЭК». Без преувеличения сложившуюся ситуацию можно назвать экологической катастрофой. В настоящее время данная ситуация пока квалифицирована АО «НТЭК» как локальная (объектовая) чрезвычайная ситуация (ЧС). Однако, согласно п. 1.3.8.приказа МЧС РФ от 08.07.2004№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» аварийный выброс нефти в объеме 20 тонн и более, а при попадании в водные объекты 5 тонн и более должно классифицироваться как ЧС федерального уровня. Но до настоящего времени ЧС федерального уровня не введена, меры необходимые для устранения последствий разлива нефтепродуктов в достаточной степени не приняты. Информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Более того, сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия. Указанное выше свидетельствует о том, что руководством АО «НТЭК» и ПАО «Норильский Никель» принимаются меры для снижения уровня ответственности за произошедшую чрезвычайную ситуацию и минимизации своих расходов на устранение последствий разлива нефтепродуктов. Продолжение…
Опасения относительно возможности массовой гибели местной флоры и фауны выражают также во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Дизельное топливо более токсично, чем нефть, и на данный момент ситуация приобрела такой масштаб, при котором без мощной группировки сил и средств федерального уровня нельзя ожидать эффективной очистки, — отмечает руководитель программы по экологической безопасности WWF Алексей Книжников.
Напомним, в июне прошлого года в акваторию реку Рось в Винницкой области в результате ДТП попала почти тонна гербицидов.