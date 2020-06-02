Последствия катастрофы в Норильске, фото: Светлана Радионова

https://racurs.ua/n139161-v-rossii-v-reku-vylilis-desyatki-tysyach-litrov-diztopliva-foto-video.html

Ракурс

В России в городе Норильске, расположенном на севере Красноярского края, в местные водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива.

Экологи и общественные активисты опасаются наступления в регионе экологической катастрофы — массовой гибели животных и растений, сообщает издание «ТВК Красноярск»

Утечка топлива произошла 29 мая. Тогда на территории местной ТЭЦ-3 просели опоры резервуара с дизельным топливом. В это время по прилегающей к предприятию дороге ехал автомобиль, который загорелся из-за столкновения с протоками дизтоплива, что привело к пожару площадью 300 кв. м.

Его вскоре потушили пожарные, однако топливо успело просочиться в почву и в местный водоем. Водитель транспортного средства не пострадал — он успел вовремя покинуть место пожара.

Продолжаются работы по ликвидации утечки топлива. В Федеральном агентстве РФ по рыбалке считают, что на восстановление экологии пострадавших водоемов понадобятся десятки лет, сообщает агентство РИА «Новости».

Местные природоохранные активисты отмечают, что под угрозой загрязнения находятся ряд водоемов, в том числе и Карское море.

Опасения относительно возможности массовой гибели местной флоры и фауны выражают также во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Дизельное топливо более токсично, чем нефть, и на данный момент ситуация приобрела такой масштаб, при котором без мощной группировки сил и средств федерального уровня нельзя ожидать эффективной очистки, — отмечает руководитель программы по экологической безопасности WWF Алексей Книжников.

Напомним, в июне прошлого года в акваторию реку Рось в Винницкой области в результате ДТП попала почти тонна гербицидов.