Абитуриенты из оккупированных территорий смогут вступить в украинские вузы, фото: Proman

https://racurs.ua/n139159-vstupitelnaya-kampaniya-v-minobrazovaniya-rasskazali-chto-delat-abiturientam-iz-okkupirovannyh.html

Ракурс

Абитуриенты из временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) вступать в любые уполномоченные учебные заведения Украины, где будут работать образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Им нужно обратиться в соответствующие образовательные центры в период с 9 июня по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Для участия в конкурсе на бюджетные места абитуриентам из Крыма нужно подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах до 20 августа, абитуриентам из Донбасса — до 22 августа. Кто не успеет, смогут подать заявление о вступлении в договор до 23 октября.

Всего таким абитуриентам доступны почти 100 высших учебных заведений и профессионального передвысшего образования.

С перечнем заведений, где есть такие образовательные центры, можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что ранее по упрощенной процедуре абитуриенты из Донбасса могли вступать только через образовательные центры «Донбасс-Украина», а из Крыма — через центры «Крым-Украина».

Те из абитуриентов, кто не имеет украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу для сдачи двух экзаменов государственной итоговой аттестации (по украинскому языку и истории Украины), а также одного вступительного экзамена, который устанавливает соответствующий вуз.

Жители временно оккупированного Крыма участвуют в конкурсе в рамках квоты № 2, доступной в каждом из учебных заведений с образовательными центрами. Абитуриенты из Донбасса вступить в эти заведения смогут, приняв участие в общем конкурсе и получив баллы за вступительные экзамены.

Поступающие из Крыма и Донбасса, имеющие украинский аттестат и сдавшие ВНО, имеют возможность вступать в любой вуз Украины, — подчеркивают в министерстве.

Напомним, в мае в Минобразования утвердили график проведения ВНО-2020.