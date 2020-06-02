Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Арсен Аваков. Фото: pravda.com.ua

Аваков сообщил о задержании еще 13 участников перестрелки в Броварах

2 июн 2020, 18:48
999

Перестрелка в Броварах расследуется правоохранительными органами и сегодня в Киеве, Броварах и Ирпене были задержаны еще 13 участников этого инцидента.

Среди задержанных криминальный авторитет по кличке «Виха» или «Журавль», сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, все задержанные «выступали» на стороне местных перевозчиков.

Правоохранители объявили всем задержанным о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

Скриншот поста Арсена Авакова в Twitter



Во время задержания у подозреваемых было изъято оружие и боеприпасы.

Как ранее писал «Ракурс», полицией были задержаны 20 участников вооруженного конфликта. Броварской городской райсуд всем задержанным избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров