Арсен Аваков. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n139158-avakov-soobschil-o-zaderjanii-esche-13-uchastnikov-perestrelki-v-brovarah.html

Ракурс

Перестрелка в Броварах расследуется правоохранительными органами и сегодня в Киеве, Броварах и Ирпене были задержаны еще 13 участников этого инцидента.

Среди задержанных криминальный авторитет по кличке «Виха» или «Журавль», сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, все задержанные «выступали» на стороне местных перевозчиков.

Правоохранители объявили всем задержанным о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

Во время задержания у подозреваемых было изъято оружие и боеприпасы.

Как ранее писал «Ракурс», полицией были задержаны 20 участников вооруженного конфликта. Броварской городской райсуд всем задержанным избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.